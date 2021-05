De Biasi indica la strada: “I nuovi acquisti viola dovranno avere personalità”

Il c.t. dell'Azerbaigian ha parlato del campionato italiano, soffermandosi anche sulla deludente Fiorentina

Ex allenatore, tra le altre, di Modena, Toro ed Udinese, Gianni De Biasi, dopo l'esperienza come commissario tecnico dell'Albania, è oggi il selezionatore dell'Azerbaigian. Il mister veneto ha parlato a Tmw Radio del calcio italiano, soffermandosi su alcune squadre, tra cui la Fiorentina, della quale ha detto: "E' molto strano vederla laggiù, quasi in fondo alla classifica. I gigliati hanno qualità importanti eppure non sono riusciti durante la stagione ha superare i problemi. Alcuni elementi sulla carta sarebbero molto forti, penso a Castrovilli, ma in campo poi non hanno reso. Vlahovic? E' il giocatore viola più forte. Firenze è un ambiente che pesa, la squadra per uscire rinforzata dal prossimo mercato deve essere svecchiata e poi ci vogliono giocatori di personalità".