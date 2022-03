DAZN presenta ‘Fedi’ dedicato a Firenze e Fiorentina

DAZN presenta un nuovo episodio di FEDI. Dopo Bologna, la seconda tappa del viaggio nella fede calcistica italiana è Firenze, la città del giglio e della Fiorentina.

DAZN presenta nella propria piattaforma un nuovo episodio di FEDI, il format originale che racconta l’anima delle città italiane attraverso il calcio. Fede calcistica e tradizione si intrecciano in una narrazione inedita che ripercorre, attraverso testimonianze speciali, le emozioni e i ricordi dei tifosi locali. Dopo Bologna, la seconda tappa del viaggio nella fede calcistica italiana è Firenze , la città del giglio e della viola. Firenze apre prospettive uniche in questo racconto, attraversata com'è da passioni forti e divisive, come l’orgoglio di rappresentare una tra “le città più belle del mondo”, la rivalità eterna con la Juventus, la malinconia per le occasioni perse e i rimpianti per i campioni “rubati” dalle grandi. E prosegue anche il racconto musicale sulle note composte da Alex Uhlmann, leader dei Planet Funk . I suoni della città di Firenze sono stati infatti trasformati in note musicali per comporre una colonna sonora inedita. Durante le riprese sono stati infatti registrati in presa diretta e campionati diversi “suoni tipici” delle città che Alex e la sua band hanno reso in una colonna sonora unica per restituire il mood musicale dei luoghi protagonisti di FEDI.

Le parole di Pupo in sottofondo ci introducono al capoluogo fiorentino e protagonisti di questa puntata sono tanti ex viola: Borja Valero, “il sindaco”, che ha deciso di fare di Firenze la sua casa, ma anche Alberto Orzan e Kurt Hamrin, bandiere della squadra tra gli anni 50 e 60. Orzan racconta “La fede viola appartiene a una religione laica in cui si è presenti a prescindere. Non ci interessa che tipo di spettacolo va in scena, ci interessa essere presenti. Sia in Serie C2, come successo qualche anno fa, che in Champions League”. Ad arricchire la narrazione le parole di Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, e di Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, un altro straniero che ha finito per innamorarsi di Firenze. Non solo calciatori, anche la campionessa del mondo di salto in lungo Fiona May parla della scelta di vivere a Firenze e di come non sia stato semplice farsi accettare, un percorso lungo, ma che alla fine premia la perseveranza e soprattutto l’amore sincero per la città: “I fiorentini sono gelosi. È servito del tempo per essere accettata come fiorentina. Solo in un secondo momento ho capito il perché della gelosia dei fiorentini per Firenze: perché questa città è bellissima, è un gioiello e quindi serve un po’ di tempo per entrare a far parte di questa comunità. Adesso anche io sono gelosa di chi viene da fuori...”