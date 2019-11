Luca Scolari, dirigente che ha permesso la creazione del Davide Astori Playground a Betlemme, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando della situazione del campo costruito in nome del capitano della Fiorentina. Scolari ha inoltre raccontato di come il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato invitato a Betlemme il 30 di novembre per premiare i bambini che frequentano la zona e accendere l’albero di Natale, insieme al presidente del Cagliari.