Dati: “Edmundo si arrabbiava con quelli scarsi. Rui Costa? Pianse quando tornò al Franchi. A Pioli salvai la vita”

Lunga intervista a Luciano Dati, storico massaggiatore della Fiorentina, su Calciomercato.com. Molto legato a Batistuta, Dati ha parlato di tanti altri ex giocatori viola. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Edmundo? Soffriva solo il freddo. E quando a Firenze faceva freddo e ci si allenava la mattina, ecco… lui ne avrebbe fatto a meno. Una volta stavamo giocando contro la Roma, ci segnò due gol Bartelt, e si perse 2-1. Ero al fianco di Trapattoni e c’erano Morfeo e Robbiati, in panchina, che rompevano i co…i che volevano entrare. Il Trap tolse Edmundo, perché iniziò a pensare alla Coppa Campioni, visto che tanto si era in vantaggio. Lui non la prese bene e lo mandò a quel paese. Nel frattempo, la Roma ribaltò il risultato. Si tornò negli spogliatoi a fine partite e il Trap, persona seria, gli chiese subito scusa. E non successe nulla di che. Edmundo rispose solo ‘prima bisogna vincere la partita che si sta giocando, dopo si può pensare a mercoledì’. Ogni tanto sì, voleva la palla sui piedi, e si arrabbiava con quelli scarsi perché sbagliavano di un metro. Oliveira? Avevamo una macchina che faceva l’idromassaggio e ti massaggiava il corpo. Una giorno mi chiesero ‘Luciano, è pronta la lavastoviglie? Perché Lulù Oliveira vuol diventare bianco…’. Sicché lo prendemmo e lo buttammo in acqua. Era un gruppo splendido, meraviglioso. Rui Costa? Una grande festa allo stadio per il suo addio, con una grande cena. Bati ha il pelo sullo stomaco, è uno forte, Rui è diverso. Quando venne a giocare a Firenze col Milan esplose a piangere alla vista del suo vecchio spogliatoio. E i tifosi rossoneri lo criticarono, perché doveva sputare sangue per loro ora. Io lo dissi in diretta tv, delle lacrime, tanto che mi chiamò subito Altafini per dirmi ‘ma cosa hai fatto?’. Chiesa? Dalla Fiorentina, dove mi fecero fuori, Cinquini mi volle al Parma. Poi Chiesa mi chiamava tre volte al giorno, c’era Perinetti a Siena, e li raggiunsi subito. Quando Chiesa si ruppe il tendine rotuleo, il sabato mi chiese un massaggio per un dolore dietro al ginocchio. Faccio il massaggio, fa il primo gol, poi al secondo fa lo stesso movimento e si rompe. A volte il destino è così. Siamo ancora tanto amici. Federico? Ce lo avevo sempre in braccio, sai quante volte a mangiare insieme a Forte dei Marmi… Anche di Chiesa davano del tirchio, come a Bati, ma non era affatto vero. E’ nata una grande amicizia, tra di noi. Viene sempre a trovarmi in estate e ci sentiamo spesso durante l’anno. Pioli? Contro il Bari saltò per colpire di testa e cadde che era già svenuto. Io ho lavorato per anni negli ospedali: caposala, dirigevo due sezioni, poi infermiere insegnante… insomma, capii subito la situazione. Io e il dottor Manzuoli, quando ci chiamò l’arbitro, avevamo già superato la metà campo. Io gli feci la respirazione bocca a bocca, aveva le labbra ghiacciate, mentre il dottore gli fece un massaggio cardiaco. E andò tutto bene. Sono andato a trovarlo a Firenze, quando allenava lì. Da giocatore ascoltava sempre gli 883. Cantava sempre quelle canzoni insieme a Carnasciali, erano seduti davanti a me. Io ero sempre in fondo.