LIVE – Daniele Pradè presenta Christian Kouamè: “Operazione per il futuro, ad Aprile in campo”

E’ il giorno della presentazione di Christian Kouamè. Insieme all’ex attaccante del Genoa, in conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo Daniele Pradè.

Oggi è il giorno di Kouamè, siamo molto felici che sia con noi. Un calciatore forte ed un ragazzo d’oro. Comprare un calciatore a Gennaio infortunato si potrebbe pensare come ad un rischio. Ma il ragazzo può essere in campo ad Aprile, l’intervento è stato pulito ed abbiamo avuto tutte le rassicurazioni. Ha caratteristiche da punta, forte di testa ed abile ad attaccare gli spazi. Adesso dobbiamo fare punti per migliorare la classifica ma una grande società è obbligata a programmare operazioni per il futuro come questa.

Non metteremo nessuna fretta al ragazzo. Il discorso con Kouamè parte da lontano con il suo agente, me lo hanno segnalato spesso. Il Direttore del Cittadella chiedeva tanti soldi e non è stato possibile comprarlo. Il ragazzo era stato venduto in Inghilterra poi i problemi al ginocchio hanno bloccato tutto.