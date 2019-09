D’Amico: “Non vedo come la Fiorentina possa fare punti contro questa Juve”

L’ex calciatore della Lazio Vincenzo D’Amico ha parlato così a TMW Radio:

Fiorentina-Juventus? Non vedo come la Fiorentina possa fare punti contro questa Juve. La Fiorentina ha qualche problema di risultati, ma fa discrete prestazioni. Forse Montella non sta dando quello che dovrebbe, forse c’è qualche malumore in società. Non so quanto sia tranquillo. Entusiasmo c’è, ma mancano i punti.