L’agente Andrea D’Amico ha parlato al Pentasport:

E’ stato un mercato che ha risentito degli effetti della pandemia, normale che le società risentano di questa situazione. La Fiorentina ha un buon organico, con serenità mentale oltre a quella economica potrà far bene. Un po’ di pazienza non guasta mai, a volta cambiare molto non serve niente