Damiani: “Non ripartire sarebbe un danno grosso, i calciatori dovranno rinunciare a qualcosa”

Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi: “Non ripartire sarebbe un danno grosso per il calcio italiano”, ha esordito, “e sarebbe anche difficile tenere i nostri giocatori più importanti o andare all’estero ad acquistarne altri di fama. Detto questo io credo che si debba aspettare il prossimo mese per capire se si potranno ricominciare gli allenamenti in condizioni adeguate. I calciatori dovranno rinunciare a qualcosa sul piano economico, per la salute non credo ci dovrebbero essere grandi pericoli. Il futuro della Fiorentina? Firenze merita una squadra forte che possa lottare per le coppe, è una piazza importante”.