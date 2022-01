Damiani: “Kulusevski si è perso alla Juve, a Firenze può rilanciarsi. Piatek…”

Le parole dello storico procuratore su Kulusevski e su Piatek: "Se prende fiducia può tornare quello di Genova"

Il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato a Lady Radio dei temi legati al mercato della viola, in particolare sul futuro di Vlahovic: "Lo apprezzo, è un campione che ha ambizione e in estate credo andrà trovata una soluzione. Kulusevski prima di arrivare alla Juventus aveva fatto bene, forse lì c'è una pressione tale per cui non riesce ad esprimersi al meglio. I bianconeri lo hanno un po' imbastardito, non sa più neanche lui in che ruolo gioca. A Firenze secondo me potrebbe rilanciarsi alla grande, il giocatore è valido".