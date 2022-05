Damascelli: “Allegri l’esatto opposto di Italiano. Vlahovic? Grande perdita”

Il giornalista Tony Damascelli, ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e Juventus e delle qualità dei due allenatori

Redazione VN

Il giornalista Tony Damascelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della sfida di domani tra Fiorentina e Juventus: "Ai viola è venuto a mancare un grande interprete come Vlahovic, ma domani devono assolutamente vincere. Sarà una partita aspra. I bianconeri non hanno una vera e propria identità. È la partita giusta per la Fiorentina per raggiungere l'Europa League".

Sulla disfatta di Genova: "Sampdoria-Fiorentina è stata una di quelle partite dove un tifoso spera fin dal primo minuto che l'arbitro fischi la fine. Italiano ha solo un difetto: ovvero giocare nello stesso modo anche se la squadra sta vincendo. Non è possibile prendere quattro gol dalla Sampdoria".

Poi su Massimiliano Allegri: "È esattamente il contrario di Italiano, è sopravvalutato. Anche quando non vince, pensa solo a difendersi. Non escludo che Don Abbondio Allegri domani possa pensare di mettere Vlahovic in panchina, lui a queste cose ci pensa veramente. Con lui ti puoi aspettare anche un De Sciglio prima punta".

Sulla stagione della Fiorentina: "Arrivare in Europa significherebbe aver raggiunto il risultato senza il suo miglior giocatore. Nella partita chiave non è possibile sbagliare. 59 punti non sono stati fatti per sbaglio".

Infine, sull'addio di Dusan Vlahovic a gennaio: "Io penso che sostituire certi giocatori non sia possibile. Trovare giocatori al livello di Vlahovic, in questo momento, è impossibile. Dovresti avere un portafoglio molto gonfio e andare a prendere giocatori come Haaland o Lewandowski".