Dall’inferno alla vista paradiso. Fiorentina, dieci giorni per la missione Europa

Nei prossimi dieci giorni la Fiorentina cercherà di realizzare un sogno. Passare dalla zona calda della classifica a quella Europa. Non sarà facile, ma le future tre partite possono dire molto: Genoa, Inter in Coppa Italia e Juventus. Se la viola dovesse riuscire a fare prestazioni perfetto come a Napoli, il balzo in avanti potrebbe essere notevole. Il primo avversario verrà a Firenze col coltello fra i denti in cerca di punti salvezza, le altre due sono concorrenti per la vittoria del campionato. La squadra di Iachini farà il suo dovere per provare a regalarsi un finale di stagione emozionante. Lo scrive Il Corriere dello Sport.