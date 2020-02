“Duncan recuperato e convocabile già contro la Samp, differenziato per Kouamé e Ribery. Per il primo cautela, per il francese si punta a portarlo in panchina al più presto, magari contro il Milan, anche solo per la presenza che a livello di mentalità aggiungerebbe molto”.

Questo il report del Pentasport di Radio Bruno sulle condizioni dei frequentatori dell’infermeria viola.