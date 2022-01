Dalla Svizzera: “Sorpreso da Cabral-Fiorentina. Giocatore vero, colpo dell’anno”

Il giornalista svizzero Niccolò Casolini commenta l'arrivo di Cabral alla Fiorentina e tesse del lodi del neo viola

Per parlare di Arthur Cabral, Lady Radio ha intervistato il giornalista della Radiotelevisione Svizzera Nicolò Casolini: "Con Cabral la Fiorentina ha fatto il colpo dell'anno, hanno acquistato un calciatore vero. E' completo, tecnico ma con grande rabbia, sa fare gol sia dentro che da fuori area, e anche su punizione. Non ha segnato solo nel campionato svizzero e quello che fa riflettere è il fatto che a ottobre il Brasile lo ha convocato per giocare in nazionale".