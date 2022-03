Dalla Spagna: truffa da oltre un milione alla Fiorentina, 11 arresti

Episodio che risale al 2018

Notizia che ha quasi del clamoroso quella che arriva dalla Spagna e che si può leggere su antena3.com. La Polizia spagnola ha infatti arrestato 11 persone a Barcellona che, presumibilmente, facevano parte di una rete criminale atta al riciclaggio di denaro. La banda avrebbe truffato la Fiorentina sottraendo (o meglio, non facendo mai arrivare) circa 1.6 milioni di Euro alla società. I malviventi sarebbero riusciti ad inserirsi in una comunicazione fra il club ed un'emittente che doveva corrispondere ai Viola una cifra in denaro per i diritti di trasmissione delle partite. I criminali, fintisi rappresentanti della società di Viale Fanti sarebbero quindi riusciti ad appropriarsi del denaro. Soldi che hanno poi provveduto a riciclare investendo in criptovalute. Gli arresti, si legge, sono stati eseguiti a febbraio e l'indagine andava avanti dal 2018 quando il club toscano ha denunciato di aver subito un attacco informatico.