“Dalla Curva Fiesole con tutto il cuore”, l’iniziativa benefica di ATF e Curva Fiesole

Dopo aver collaborato alla raccolta fondi promossa con successo dalla Curva Fiesole per l’acquisto di mascherine che sono state donate ad alcuni presidi ospedalieri e ad operatori dei mezzi di soccorso della città di Firenze, l’A.T.F ha deciso di dar vita ad una nuova iniziativa con la partecipazione ed il supporto della Curva Fiesole. Mossi dalla consapevolezza della difficile situazione economica dovuta all’emergenza del Covid-19 a cui molte famiglie devono far fronte, abbiamo deciso di scendere in campo non come medici, non come virologi ma come SOSTENITORI DI NOI STESSI. I contributi che verranno raccolti saranno direttamente destinati ad Associazioni appartenenti al territorio cittadino che si occupano di gestire le primarie esigenze di reperimento dei generi alimentari per alleviare questa condizione di precarietà.

Non possiamo più aspettare ed è per questa ragione che l’ A.T.F. e la Curva Fiesole hanno deciso di avviare una campagna di raccolta fondi che abbiamo chiamato “DALLA CURVA FIESOLE CON TUTTO IL CUORE”. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, partecipa, donando, alla raccolta solidale per sostenere le famiglie in difficoltà. Nessuno è solo se ci aiutiamo davvero tutti a vicenda.

Grazie di cuore per tutto ciò che potrai fare. Condividi il link della campagna “DALLA CURVA FIESOLE CON TUTTO IL CUORE” con i tuoi amici e sui social, è fondamentale: www.gofundme.com/f/dallacurvafiesolecontuttoilcuore