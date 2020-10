Il futuro di Dalbert non sarà all’Inter e neanche in Serie A, i nerazzurri, come confermato dal ds Piero Ausilio stanno stringendo per il trasferimento dell’esterno mancino al Rennes. Operazione che di fatto segnerà il ritorno di Dalbert nel massimo campionato francese dopo l’esperienza al Nizza.

