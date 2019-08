Dalbert sosterrà domani le visite mediche con la Fiorentina

Nella giornata di domani Dalbert sosterrà le visite mediche con la Fiorentina prima di firmare il contratto che lo legherà alla società viola: così Gianluca Di Marzio sul proprio sito aggiorna la trattativa tra la società viola e l’Inter per lo scambio con Cristiano Biraghi, che si trasferisce a Milano in prestito con diritto di riscatto. Dalbert arriva a Firenze in prestito secco.