Dalbert e Gabbiadini, due giocatori da rigenerare tra il rischio e la risorsa

Il nome di Manolo Gabbadini e i colori della Fiorentina sono come Achille e la Tartaruga nel paradosso di Zenone. Si avvicinano, senza mai toccarsi. Passano le finestre di mercato e l’accostamento tra il talento di Calcinate e l’Artemio Franchi è un revival quasi preoccupante se non si fa sentire. Da Pradè… a Pradè, passando per Corvino. Sì, perché a dicembre Gabbiadini è stato scalzato sul filo di lana dalla scelta di Luis Muriel di rifiutare il Milan per la Fiorentina. «Avevo dato la mia parola al Direttore», ha spiegato a più riprese il colombiano. E così, la Sampdoria accolse il figliol prodigo dopo le esperienze a Napoli e Southampton.

Quel movimento illusorio del paradosso greco potrebbe però spezzarsi. Perché la Viola cerca una soluzione per Giovanni Simeone, perché la Sampdoria è interessata al Cholito e perché Gabbiadini, negli ultimi sei mesi, non ha impressionato. Un giocatore di qualità al quale però Eusebio Di Francesco sente di poter rinunciare. Un calciatore non indispensabile per la Sampdoria. Da rigenerare. Così come Henrique Dalbert, nella stessa situazione a Milano. Nell’Inter di Antonio Conte, intento a debellare il trio composto da Perisic, Nainggolan e Icardi, c’è poco spazio per il brasiliano. In due anni con la maglia nerazzurra non ha scritto la storia, questo è certo.

A Milano, inoltre, osservano Cristiano Biraghi. Per valore, perché è il terzino della Nazionale, perché farebbe molto comodo per la lista UEFA. A Vincenzo Montella piacerebbe rigenerare Dalbert, nonostante la trattativa non sia di facile configurazione. La linea difensiva della Fiorentina è già formata e cambiare una pedina, peraltro inserita già da due stagioni nel contesto, a ridosso dell’inizio del campionato potrebbe rivelarsi un boomerang. Il brasiliano e Gabbiadini, due piste da valutare. Da analizzare. Da comprendere. La loro carriera sarebbe da rilanciare: due scommesse azzardate?

