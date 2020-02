Dalbert-Biraghi: Fiorentina ed Inter convinte dai due terzini, in estate lo scambio?

Henrique Dalbert e Cristiano Biraghi potrebbero presto vedere il loro passaggio a Fiorentina ed Inter, divenire definitivo. I due terzini sono stati protagonisti di uno scambio di prestiti la scorsa estate. Per entrambi un ottimo rendimento fin qui in stagione, tanto che i due club sarebbero pronti a riscattarli. I viola in particolare sarebbero pronti ad un’operazione da 10 milioni per il cartellino del brasiliano, probabilmente nell’ottica di uno scambio alla pari con lo stesso Biraghi. Scambio che consentirebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza. Il laterale nerazzurro, inoltre, è utile all’Inter anche e soprattutto in chiave liste Uefa, essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Lo riporta FcInterNews.it.