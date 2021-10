Dal CS: problemi in attacco per Italiano. Il tecnico teme stravolgimenti

Il punto sulla squadra dai Campini

Problemi in attacco per la Fiorentina secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno. Oltre alla positività di Nico Gonzalez Italiano dovrà fare i conti anche con i problemi fisici di Munteanu. Sarà convocato Kokorin, anche se non sarà impiegato dal primo minuto. Tra le altri indicazioni di formazione Odriozola favorito su Venuti, ma molto dipenderà anche dall'esito dei nuovi tamponi che potrebbero stravolgere ulteriormente i piani di Italiano. Per quanto riguarda il caso di Covid la squadra, entrata in bolla, adesso sarà chiamata ad effettuare un tampone ogni 48 ore, a partire dal prossimo che arriverà tra stasera e domattina.