Dal CS: Odriozola verso una maglia da titolare. Dubbi in mezzo e in attacco

Le ultime dal centro sportivo viola in vista della Juventus

Ecco il punto dal centro sportivo "Davide Astori" in vista della Juventus, che ha deciso di non effettuare nemmeno il ritiro pre-gara. Come riportato da Radio Bruno, Italiano deve risolvere tanti dubbi. Dovrebbe tornare Odriozola, destinato all'addio. Ballottaggio tra Amrabat e Torreira e tra Cabral e Piatek, anche per lui molto probabilmente sarà l'ultima gara con la maglia viola.