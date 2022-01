Dal CS: l’agente di Castrovilli e Maleh ai Campini. Gruppo quasi al completo

Gli aggiornamenti dal Centro Sportivo

Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano aggiornamenti sulla giornata odierna in casa Viola. La squadra si è allenata questa mattina e Italiano ha potuto contare sul gruppo quasi al completo. Due soli assenti: Martinez Quarta ed Amrabat, impegnato in Coppa d'Africa. La notizia più importante, però, è quella relativa ad alcune presenze al centro sportivo Davide Astori. Ai Campini, infatti, si sono fatti vivi Michelangelo Minieri, agente di Castrovilli, Maleh, Cerofolini e Kouamé, e Pietro Chiodi, procuratore di Munteanu. Arrivano anche aggiornamenti sul futuro di Kouamé. L'ivoriano ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club dopo un'ottima prima parte di stagione. Tuttavia, l'attaccante non si sposterà, almeno per ora, dall'Anderlecht.