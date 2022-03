Dal cs: la squadra torna in campo. Esodo verso le nazionali, un assente

Fiorentina in campo senza i nazionali al centro sportivo: a parte Bonaventura

Dieci assenti per Italiano, causa calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Oggi la Fiorentina si è allenata con un unico assente, Jack Bonaventura, anche se c'è tempo per recuperare nei prossimi 12 giorni in vista della gara contro l'Empoli.