Dal cs: Italiano vuole uno step in più a livello fisico da Cabral. Le ultime

Ancora non ci siamo per l'attaccante brasiliano

L'assenza di Cabral dall'allenamento odierno è dovuta al lavoro molto intenso svolto in settimana; il Pentasport di Radio Bruno assicura che Italiano si aspetta una crescita dal punto di vista fisico da parte del brasiliano. Dovrebbe essere convocato per il Bologna, ma non è da considerare fra i papabili titolari per domenica. Capitolo esterni: due maglie per Ikoné, Sottil e Gonzalez. Il secondo si candida per una maglia a sinistra per la logica del piede invertito; in caso di due mancini, sarebbe Gonzalez a giocare sul suo lato forte. Terracciano in vantaggio su Dragowski, Odriozola ci prova e se sta bene gioca. Igor e Milenkovic sono i titolari, Quarta spera nella turnazione.