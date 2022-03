Dal CS: Italiano aspetta il ricorso su Jack. Ottime notizie dall’infermeria

Odriozola torna in gruppo!

Dal Pentasport arriva il consueto punto dal centro sportivo Davide Astori sull'allenamento odierno della Fiorentina in vista della gara casalinga di domenica contro il Bologna. Secondo quanto riportato dall'emittente, la squadra si è allenata nel primo pomeriggio. La Fiorentina aspetta di conoscere la risposta del ricorso presentato da Bonaventura che dovrebbe arrivare tra domani sera e venerdì mattina. Al momento Italiano sta preparando la gara senza il centrocampista e quindi anche in caso di un esito positivo del ricorso, la titolarità dell'ex Milan non è scontata.

Infermeria - Buone notizie dall'infermeria viola. Oggi, tutti gli acciaccati (Ikonè, Odriozola e Nastasic) hanno lavorato in gruppo. In particolare per lo spagnolo oggi è la prima volta, dopo l'infortunio contro la Juventus, che si allena a pieno con i compagni. L'ex Real Madrid non è ancora al 100%, ma il suo rientro è un ottimo segnale in vista del suo completo recupero.