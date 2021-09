Dal CS: giornata fondamentale per Castrovilli. Le ultime sul centrocampo

Le ultime dal centro sportivo viola

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto dal centro sportivo Davide Astori: oggi sarà una giornata importantissima per Castrovilli. Il calciatore ha fatto un'intera settimana a casa (dopo l'infortunio di Genova) e nel pomeriggio è previsto che venga valutato e ne sia fatto un percorso personalizzato. L’obiettivo è quello di avere il numero 10 a disposizione per il rientro dalla sosta contro il Venezia. Per sostituirlo c’è Duncan chiamato agli straordinari, oppure Italiano opterà per una sorta di doppio regista con Pulgar e Torreira. Se invece dovesse scegliere solo uno dei due: nel vertice basso dei tre di centrocampo il favorito al momento è Pulgar.