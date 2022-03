Dal CS: solo riposo per Cabral, in dubbio la titolarità di Bonaventura

Dal centro sportivo arriva la notizia che Cabral non ha mai avuto problemi fisici. Per domani Piatek è il favorito, in dubbio Bonaventura

Redazione VN

Arriva il punto dal centro sportivo durante il Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di domani contro il Bologna: Cabral non ha mai avuto problemi fisici, ma si tratterebbe solamente di una forma fisica che ancora non lo sta premiando. Ieri ha riposato perché, durante la settimana, Italiano lo ha fatto lavorare duramente.

Tutta la rosa è a disposizione: Odriozola e Nastasic sono tornati in gruppo e ovviamente anche Bonaventura dopo la riduzione della squalifica.

In vista della partita: Piatek verrà confermato un'altra volta con la maglia da titolare. Bonaventura fino a giovedì pomeriggio era mentalmente fuori dalla partita di domani. Tra ieri e oggi lo scenario è cambiato e sappiamo come Italiano sia maniacale sotto questo aspetto.