Dal CS: Bonaventura e Odriozola in gruppo, ma Italiano non vuole rischiare

Dal Centro sportivo arrivano buone notizie per Italiano: recuperati Bonaventura e Odriozola, ma difficile vederli titolari

Arriva il punto dal Centro sportivo Davide Astori per la Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Venezia. Infatti, secondo quanto raccontato dal Pentasport, Vincenzo Italiano ritrova Jack Bonaventura e Alvaro Odriozola in gruppo, ma improbabile vederli dal 1'. Il tecnico viola vorrebbe evitare rischi, in vista della partita di mercoledì contro la Juventus.