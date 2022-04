Dal cs: Bonaventura e Odriozola ancora non rientrano, i segnali per domenica

Le ultime dal quartier generale viola

Ecco le indicazioni del Pentasport di Radio Bruno sul lavoro della Fiorentina al Centro Sportivo Astori: Ikoné in gruppo, Bonaventura e Odriozola ancora no. I due sono da considerarsi in dubbio per la gara di domenica e andranno valutati nei prossimi giorni. Per quel che riguarda la sostituzione di Torreira squalificato, la scelta dovrebbe ricadere senza sorprese su Amrabat.