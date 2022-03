Dal CS: Bonaventura ancora a parte, ecco quando rientrano Torreira&co

Il punto dal Centro Sportivo della Fiorentina, con Bonaventura che lavora ancora a parte: probabile panchina con l'Empoli

Arriva il punto dal Centro Sportivo grazie a Radio Bruno, con la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio per i pochi presenti. Giacomo Bonaventura ha lavorato ancora a parte e si prevede un rientro in gruppo per la giornata di giovedì. Molto probabile vederlo partire dalla panchina nella sfida di domenica contro l'Empoli. Questa sera giocheranno tutti i nazionali e il rientro dei sudamericani è previsto per la serata di giovedì e venerdì.