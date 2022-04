Dal CS: Bianco verso la convocazione col Napoli, Nastasic ai box

Dal centro sportivo arriva la notizia che Nastasic non si è allenato con la squadra. Presente invece Bianco, possibile vederlo tra i convocati

Non arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano e la Fiorentina in vista della sfida col Napoli. Come riportato dal Pentasport, oltre alle assenze ormai certe di Bonaventura e Odriozola, si aggiunge alla lista anche Nastasic, che nella giornata di oggi non si è allenato con la squadra. Quindi potrebbe non essere a disposizione in vista della sfida di domenica. Verso la convocazione con la Prima squadra Alessandro Bianco, per andare a compensare il buco in rosa lasciato dalla squalifica di Lucas Torreira.