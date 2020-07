Dal centro sportivo: verso la conferma del 3-5-2. Il punto sugli acciaccati

Ultime prove di formazione per mister Beppe Iachini in vista del ritorno in campo della Fiorentina contro il Torino. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, si va verso il 3-5-2 con Franck Ribery e Cutrone a guidare l’attacco. L’allenamento odierno è iniziato tardi e la squadra si sta ancora allenando in questi istanti. Tanti acciaccati da registrare in rosa a causa del fitto calendario. Lo stesso Dragowski non ha recuperato del tutto dai problemi alla schiena, probabile panchina per lui.

Buone notizie invece per quanto riguarda i doloranti Dalbert, Pezzella e Castrovilli, la situazione è in miglioramento. Domani mattina saranno effettuati dei test fisici singoli, a meno di particolari sorprese tutti e tre saranno a disposizione di Iachini dal primo minuto.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Ribery.