Dal centro sportivo: torna Chiesa, Cutrone in vantaggio su Vlahovic

Allenamento mattutino per la Fiorentina, partita per Napoli intorno alle 14. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Giuseppe Iachini dovrebbe confermare buona parte della squadra scesa in campo contro l’Atalanta in Coppa Italia. Al San Paolo torneranno Dragowski, Caceres e Chiesa. Il partner d’attacco di Federico dovrebbe essere Cutrone, in vantaggio su Vlahovic. Ancora indisponibile Boateng.

Capitolo Montiel: lo spagnolo non sarà convocato in prima squadra. Giocherà domani in Primavera contro la Juventus (fischio d’inizio alle 17). Il classe 2000 è vicino alla cessione.