Dal centro sportivo: test ok per Ribery, ecco la scelta di Iachini

Ultime notizie dal centro sportivo della Fiorentina, dove Franck Ribery ha sostenuto stamattina un allenamento ad alta intensità per testare la caviglia uscita malconcia dalla partita col Parma. I segnali sono stati positivi e lo stesso giocatore francese ha dato la sua disponibilità a Iachini per scendere in campo stasera contro il Cagliari come riporta Radio Bruno. Salgono quindi le quotazioni di un impiego di Ribery dal 1′ in coppia con Vlahovic in attacco, mentre Chiesa dovrebbe giocare sulla fascia nel 3-5-2 a discapito di Venuti e Lirola.

FREY: “HO PARLATO CON RIBERY, IL FUTURO…”