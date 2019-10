Sottil provato esterno a tutta fascia, ma per la probabile formazione è ancora presto

Piccola novità tattica in casa Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno Toscana, da quando Riccardo Sottil è tornato dalla nazionale è stato provato esterno a tutta fascia da Vincenzo Montella. Boateng, invece, è stato schierato come prima punta. Il tutto, ovviamente, al netto delle assenze. E’ ancora troppo presto ipotizzare la formazione che scenderà in campo lunedì sera contro il Brescia al Rigamonti.

MORE O BIONDE? LA RISPOSTA DI SOTTIL