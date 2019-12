Dal centro sportivo: solo terapie per Chiesa, Roma a rischio. Castrovilli in gruppo

La Fiorentina sta continuando a preparare la gara contro la Roma, in programma venerdì alle 20.45 al Franchi. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Federico Chiesa ha svolto terapie. La sua presenza per l’ultima partita dell’anno è fortemente a rischio. Gaetano Castrovilli, leggermente acciaccato dopo il match contro l’Inter, si è allenato regolarmente in gruppo. Disponibile, quindi, per la gara contro la squadra giallorossa.