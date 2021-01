Dal centro sportivo: segnali positivi per Malcuit. Col Torino già la prima convocazione?

Tra poco più di 48 ore, la Fiorentina scenderà in campo all’Olimpico Grande Torino. Oggi, stando a quanto riporta Radio Bruno, i viola si sono allenati nel pomeriggio. I segnali che riporta l’emittente sono positivi riguardo alla condizione fisica del neo acquisto Malcuit. Oggi il fracnese ha fatto una prima sgambata in solitaria allo stadio Franchi e il problema che aveva accusato a Napoli sembra essere passato. C’è addirittura una piccola speranza che possa arrivare la sua prima convocazione già per la sfida di venerdì. Sarà Prandelli a valutarlo. Riguardo a Kokorin i tempi sembrano essere più lunghi. In attesa anche del transfer dalla Russia, oggi l’attaccante ha effettuato dei test in palestra, ma ancora si dovrà aspettare per avere l’attaccante in condizione.

