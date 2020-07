Dal centro sportivo: rifinitura mattutina, dubbi sul modulo. Davanti chance per Vlahovic

Radio Bruno fa il punto sulla probabile formazione che Beppe Iachini. La squadra si è ritrovata stamani al campo per un risveglio muscolare, ieri i giocatori non sono andati in ritiro. Iachini ha fatto provare i calci piazzati prima di spostarsi in ritiro pregara. In porta non ci sarà Dragowski, dentro Terracciano. In difesa dentro Milenkovic e Pezzella con Caceres a completare il reparto. A In avanti sull’esterno Chiesa, davanti Ribery e Vlahovic. La posizione di Federico determinerà il modulo. In mezzo al campo insieme a Pulgar rientrerà Castrovilli. Sugli esterni Lirola e Dalbert, se invece si dovesse giocare con l’attacco a due Chiesa giocherebbe a tutto campo e uno degli esterni lascerebbe il posto a Duncan. Infine una precisazione su Ribery: ieri si è allenato poco, ma la cosa è normale visto il recente infortunio e le tante partite giocate.