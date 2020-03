Dal centro sportivo: Ribery out contro l’Udinese. Convocato con il Brescia?

Una buona notizia in casa Fiorentina: Franck Ribery si è allenato in gruppo questa mattina a due giorni dalla gara contro l’Udinese. Come riportato da Radio Bruno Toscana, il francese non dovrebbe essere convocato per la gara contro la squadra bianconera. Dovrebbe, invece, tornare in lista per la gara del 15 marzo contro il Brescia.

Christian Kouamé sta continuando a lavorare col pallone.

Contro l’Udinese non ci sarà lo squalificato Dalbert, espulso contro il Milan. Al suo posto dovrebbe giocare Igor.

Informazione di servizio: domani Giuseppe Iachini non parlerà in conferenza stampa per via delle disposizioni sull’emergenza Coronavirus. Il tecnico viola rilascerà un’intervista a violachannel.tv.