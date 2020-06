Dal centro sportivo: Ribery c’è, ma dalla panchina. Caceres OK, nessun dubbio sul modulo

La Fiorentina si è allenata in mattinata: Ribery sta bene e vuole giocare, ha dato massima disponibilità, ma, come riporta Radio Bruno, la Fiorentina sta valutando le condizioni del francese. Ci sono quindi più possibilità di vederlo a gara in corso, per una porzione di partita maggiore e il risultato sarà acquisito in fretta. Conferme anche sul modulo, che dovrebbe essere il 3-5-2, e sulle condizioni di Caceres, che va verso la titolarità.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres/Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic/Ribery.