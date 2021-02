Come riportato da Radio Bruno la Fiorentina recupera gli acciaccati Ribery e Caceres per la gara con la Sampdoria, i due calciatori oggi si sono allenati con il resto del gruppo. Per il match con i blucerchiati mister Prandelli recupera anche Castrovilli e Milenkovic che hanno scontato le rispettive squalifiche e quindi tornano a disposizione. Sarà out per squalifica invece Amrabat.

