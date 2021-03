Dal centro sportivo: pessimismo per Castrovilli

Da Radio Bruno arrivano aggiornamenti dal campo. La Fiorentina si allena preparando la gara col Benevento nella quale Prandelli ritrova Ribery dalla squalifica e potrebbe recuperare anche Kouame e Kokorin: i segnali inducono all’ottimismo. Non è così invece per Castrovilli che dopo il problema alla coscia accusato nella partita contro la Roma, continua a lavorare a parte ed è destinato a saltare la sfida salvezza di sabato. Spera di esserci invece Amrabat in linea mediana.