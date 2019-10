Dal Centro Sportivo: Pedro, convocazione più sì che no. Rasmussen con la Primavera

La squadra si è allenata nel pomeriggio davanti a Joe Barone, tornato da NY insieme al figlio di Commisso. Tutti gli effettivi a disposizione, sudamericani compresi. Chiesa non preoccupa, le sue condizioni sono migliorate, e si va verso la formazione dei titolarissimi. Montella potrà però contare, forse, su Pedro tra i sostituti: è più sì che no, ci sono ancora due giorni e il tecnico farà le proprie valutazioni. Confermato l’impiego di Rasmussen con la primavera domenica, il danese si è allenato con i giovani viola. Ecco quanto si apprende da Radio Bruno Toscana.

