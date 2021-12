Dal centro sportivo: non recupera nessuno, Italiano non risparmia Vlahovic

Le indicazioni dai campini non portano buone nuove per i tre lungodegenti viola

Anche il Pentasport di Radio Bruno è sicuro: la Fiorentina non rinuncerà a Vlahovic nemmeno per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Nessuna novità per quel che riguarda Dragowski e Castrovilli, che rimangono fermi al pari di Nastasic e non saranno disponibili per l'incrocio coi sanniti. Il turnover di Italiano rimarrà ben moderato.