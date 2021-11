Dal Centro Sportivo: non guariscono gli infortunati. Aggiornamenti su Gonzalez

Novità dal centro sportivo viola. Aggiornamenti sugli infortunati e la positività di Nico Gonzalez

Aggiornamenti dal centro sportivo riportati da Radio Bruno. Kokorin , nonostante qualche parte dell'allenamento fatto con i compagni, continua il lavoro personalizzato. A tenerlo fermo sarebbe un problema muscolare che ormai che si durando dalla trasferta di Venezia. Allenamento a parte anche per Dragowsky .

Nico Gonzalez, invece, rimane ancora positivo. E per questo, come riportato da Tyc Sport, l'Argentina starebbe pensando di ritirare la convocazione dell'esterno viola (per precauzione era stato già convocato il Papu Gomez).