Dal centro sportivo: lavoro in gruppo per Borja Valero, Pezzella a parte

Seduta mattutina per la Fiorentina, impegnata domenica 22 novembre contro il Benevento al Franchi nel lunch match delle 12.30. Castrovilli e Biraghi si sono allenati in gruppo. I due resteranno nella bolla fino a martedì 17 a causa della positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Anche Borja Valero, infortunatosi contro l’Inter alla seconda giornata, ha lavorato con i compagni. A parte, invece, German Pezzella, alle prese ancora con il dolore alla caviglia. La sua presenza contro il Bevenento è in dubbio. Lo riporta Radio Bruno Toscana.