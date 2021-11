Dal Centro Sportivo: la scelta sul portiere. Igor insidia Quarta

Ecco le ultime novità dal Centro Sportivo in vista dell'Empoli.

Ecco le prime novità dal Centro Sportivo secondo Radio Bruno. Questa mattina ci è stato il consueto allenamento e, cosa curiosa, non ci sarà il ritiro che di solito avviene prima delle trasferte. Inoltre si attende un forte esodo dei tifosi al Castellani. Dal punto di vista della formazione recuperano tutti gli infortunati tranne Pulgar. In porta Terracciano sarà il titolare visto le assenze nelle partitelle da parte di Dragowski. Torna anche Kokorin. Dubbi in difesa, con Igor che insidia Martinez Quarta. Castrovilli in vantaggio su Duncan che dovrebbe riposare. Nico Gonzalez sta lavorando bene e crescono le quotazioni per vederlo dal primo minuto. Si attende l'arrivo di Commisso, sarà un mese importante per il presidente viola. (PROBABILI FORMAZIONI)