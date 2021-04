La Fiorentina continua a preparare la partita contro il Sassuolo, in programma sabato alle 18 a Reggio Emilia. Come riportato dal “Pentasport” di Radio Bruno Toscana, Igor si è allenato in gruppo, mentre Kokorin ha lavorato ancora a parte. L’ultima presenza del russo risale alla gara del 3 marzo contro la Roma. L’attaccante salterà quasi sicuramente Sassuolo e Verona. Curiosità: Dragowski si è tagliato la barba.