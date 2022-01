Dal centro sportivo: Italiano rassicura Dragowski, ballottaggi quasi ovunque

Le ultime indicazioni a poche ore dal fischio d'inizio della gara col Genoa

La difesa, secondo il Pentasport di Radio Bruno, è l'unico reparto sul quale Italiano non ha dubbi: la partita di oggi è importante perché le concorrenti della Fiorentina hanno vinto tutte. Il portiere sarà Dragowski, rassicurato in settimana da Italiano e confermato per stasera. Linea a quattro con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. Bonaventura da mezzala destra, poi due ballottaggi: quello tra Torreira e Pulgar e quello tra Maleh e Duncan (ma occhio a Castrovilli). In avanti, con Vlahovic e Gonzalez, il dubbio è tra Callejon e Saponara, con l'argentino che cambierà posizione in base a quale sarà il suo dirimpettaio.