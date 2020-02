Dal centro sportivo: Igor e Agudelo in gruppo, Duncan indisponibile, Kouamé…

Allenamento mattutino per la Fiorentina, impegnata domani alle 12.30 contro la Juventus all’Allianz Stadium. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Igor e Agudelo si sono allenati regolarmente in gruppo. Duncan è ancora alle prese con l’infortunio e, quindi, non sarà convocato per la gara di Torino. Lunedì il club viola farà chiarezza sulle condizioni fisiche dell’ex Sassuolo e di Kouamé che arriverà a Firenze martedì. Duncan potrebbe essere disponibile il match di sabato prossimo contro l’Atalanta, così come Castrovilli.